Se vive desde ya el Alianza Lima vs. Universitario de Deportes: ¿Cuándo será el clásico del torneo clausura 2023?

Dentro del torneo local se espera un buen cierre de Torneo Apertura, con Alianza Lima campeón de esta parte del campeonato. Para después proyectarse en el Clausura, donde habrá una carrera poderosa por obtener el título nacional, llegar a puestos de Libertadores o Sudamericana. Junto al descenso aterrador.

Eso en el plano general, donde todos los planteles tienen sus diversas. Lo que le interesa a la gran masa del Perú, que sigue el balompié local, es cuándo se jugará el famoso clásico del fútbol peruano. Aquel que despierta todas las pasiones del mundo.

Lo responde un periodista de larga data, con excelentes datos, y con una información irreprochable. Hoy es reportero de Liga 1 Max, haciendo campo de juego en las transmisiones oficiales del campeonato. Ahí nos entrega un poco de lo que le caracteriza siempre, dándole algo extra a sus fieles seguidores.

Eduardo Combe responde la pregunta de este artículo: “Tras no haber Mundial U-17, todo corrió dos semanas y el Clausura acabará a finales de octubre (en inicio era el 22-OCT), de jugarse los Play Off, serán en su totalidad durante Noviembre. Se usarán 3 miércoles. Alianza Lima vs Universitario, fin de semana del 23-Julio”.

Con esto, podemos decir que el clásico del torneo clausura está pronto a jugarse. Tanto los hinchas de Alianza Lima, como Universitario de Deportes, podrán agendar el día, la hora, para poder disfrutar del partido a jugarse en terreno íntimo. Sea el Estadio Nacional, o el Alejandro Villanueva de Matute. Todos están avisados.