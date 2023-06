Un técnico con pasado en el banquillo en Universitario de Deportes y que ha dirigido el torneo Apertura, podría volver en el menor tiempo que se esperaba a la Liga 1.

Nos referimos a Carlos Compagnucci, quien renunció a la U luego de la derrota en el clásico. El técnico argentino estaría cerca de aceptar la propuesta de Alianza Atlético de Sullana para lo que será el torneo Clausura.

Según informó el diario Líbero, el estratega reemplazaría en el cargo a Jorge Ágapo Gonzales, quien asumía al equipo de manera interina desde salió Carlos Desio.

El exDT de la U tendría todo avanzando para aceptar la propuesta del vendaval celeste, marcando así su regreso a la Liga 1, teniendo su revancha.

¿Por qué Compagnucci renunció en Universitario?

Tras ganar un partido y perder tres consecutivos -uno de ellos ante Alianza Lima en el clásico, Carlos Compagnucci decidió ponerle fin a su paso por Universitario. “Si yo doy un paso al costado es porque no conseguí los resultados, no me afecta que digan eso porque es la realidad, tampoco es que se esté inventando nada”, dijo a Willax TV.