Para nadie es un secreto el buen momento que viene atravesando Universitario de Deportes en la Liga 1 y recientemente en la Copa Conmebol Sudamericana. Tanto que ha llamado la atención de algunos que ya no están en Ate.

Es que el entrenador merengue, Carlos Compagnucci habló en una entrevista para el programa deportivo Willax Deportes y contó que también se siente parte de este gran momento de la U.

“Estoy muy contento por lo que está pasando con el equipo y me siento parte del gran momento, pues yo formé el plantel”, mencionó.

Asimismo, también dejó en claro que dio un paso al costado por los resultados no logrados, aunque también se refirió a la comparación que le hacen con el actual entrenador crema y que para él, Horacio Calcaterra debe ser titular, porque llegó como un emblema.

“Si yo di el paso al costado es porque no se dieron los resultados, no me afecta que me comparen con Jorge Fossati porque es la realidad, tampoco es que no estamos inventando nada... A Horacio yo no lo habría sacado del equipo, pues llegó como un emblema y suma tanto dentro de la cancha como fuera”, manifestó.



Por último, el DT argentino se sintió muy halagado por las palabras de Jorge Fossati al mencionarlo como el creador de la actual plantilla estudiantil.

“Me sorprendió y agradezco su gesto porque no tuvo necesidad de mencionarme y lo hizo”, reveló.