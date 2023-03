El futbolista profesional también es un ser humano, que siente, vive, y debe procesar mucha información. Carlos Compagnucci no continúa en Universitario de Deportes, pero dentro de las cosas que por ahí quedó como pendiente, fue la situación que engloba a sus palabras finales. Específicamente unas contra un jugador.

La temporada pasada, cuando llegó Compa a la "U", de primera le dio las responsabilidades a Piero Quispe. El volante peruano fue su bandera por así decirlo, cerrando una temporada irregular, la cual no culminó con el título nacional. Siendo, quizás, un fracaso en el tema de proyecto.

Pero todo cambió en este 2023, cuando el propio entrenador tomó algunas decisiones radicales. Las cuales, con el paso de los meses, nos dicen que fueron incorrectas. Equivocando en el final y en las formas, con un mensaje peligroso. Ahora explicamos por qué termina siendo perjudicial.

Compagnucci no sigue más en la "U", pero en sus últimas declaraciones cargó contra el comportamiento de Piero Quispe. Quien había llegado tarde, y no estaba en buena forma física, siendo apartado por el director técnico. Eso lo destacó hasta el último día en la capital peruana.

A lo que contestó después de mucho, el propio enganche considerado por Juan Reynoso. Quien, con su manera calma y tranquila, contestó: "Si el ‘profe’ (Compagnucci) dijo eso, es su opinión. Yo no tengo nada en contra de él. Fue un gran profesor. Ahora estamos con el ‘profe’ Jorge (Fossati) y estamos felices. Tengo la misma confianza de antes, siempre me he sentido así". ¿Hizo bien o es innecesario? Al parecer no dijo nada fuera de lo común, pero, sí le incomodó.