El video-arbitraje es un sistema que tiene como principal objetivo, darle facilidades al árbitro principal, entregando herramientas para que no cometa errores graves y manifiestos en el tiempo reglamentario. Debe evitar que jugadas puntuales como penales, goles, y/o algunas expulsiones están para ser revisadas.

Conformado el equipo VAR por árbitros y asistentes, en este caso de la Liga 1, potenciado por la CONAR, bajo el respaldo de la Federación Peruana de Fútbol. Los cuales actuarán siempre y cuando entren en discusión las jugadas decisivas, para reforzar o corregir los errores exponenciales.

Información bibliográfica (El País – La Liga [España]).

LOS TRES FUNDAMENTOS DEL VAR:

— Solo para errores incontestables y decisivos: el VAR chequea todos los lances del juego, pero únicamente interviene en las jugadas en las que se ha producido un error claro.

— Solo el árbitro toma la decisión final: el VAR es una ayuda al colegiado, que es el único encargado de emitir el primer y el último juicio sobre una jugada. Por lo tanto, el VAR nunca re-arbitra.

— Ni árbitro ni jugadores ni entrenadores pueden pedir el VAR: no hace falta pedirlo porque el VAR chequea todas las jugadas. Solo el propio VAR puede recomendar al árbitro que vaya a revisar una jugada.

¿CUÁNDO INTERVIENE EL VAR?

GOLES: el VAR puede intervenir en situaciones de gol/no gol. El balón ha salido fuera del campo en la jugada de gol. Existe un fuera de juego previo en la jugada de gol. Existe una falta previa del atacante en la jugada de gol.

TARJETAS ROJAS: el VAR interviene en el caso de claras tarjetas rojas, tanto de las no mostradas que sí correspondían, como de las mostradas incorrectamente. No actúa, sin embargo, sobre las expulsiones por doble amarilla.

PENALES: el VAR puede intervenir en situaciones donde el árbitro sanciona como penalti una infracción que no era tal o una falta cometida fuera del área. El árbitro no sanciona como penalti una infracción que sí era tal o una falta cometida dentro del área. El balón ha salido fuera del campo en la jugada de penalti. Existe un fuera de juego en la jugada de penalti. Existe una falta previa del atacante en la jugada de penalti.

IDENTIFICACIÓN: el VAR interviene para aclarar errores en la identificación de jugadores, tanto el caso de una amarilla como el de una roja.

¿QUIÉN PUEDEN PEDIR EL VAR?

Jugadores – Entrenadores: No pueden pedir el VAR (puede ser amonestado por ello). No pueden hacer el gesto de revisión. No puede entrar en la zona de comprobación a pie de campo (RRA).

Árbitros: Siempre tomará la decisión inicial. No puede solicitar el VAR. Siempre tomará la decisión final.

La pregunta para cerrar este artículo, nos ayudará a entender si todo lo anterior puede funcionar en nuestra atmósfera. ¿La Liga 1 de Perú está preparada para todos los requerimientos presentados? ¿Se podrá cumplir a carta cabal lo que exige el VAR como tecnología de soporte? En el torneo clausura lo sabremos.