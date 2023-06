Una de las figuras de Boca Juniors es el lateral derecho peruano Luis Advíncula, quien ahora está jugando incluso como delantero, y fue vital en que el cuadro argentino clasificara a octavos de final de la Copa Libertadores de América.

El cuadro Xeneize quiere luchar en el plano internacional, y para ello el entrenador Jorge Almirón busca a nuevas caras, y desde la prensa colombiana soltaron una bomba, porque aseguran que tienen en la mira a James Rodríguez.

El zurdo está sin club, porque a sus 31 años terminó su contrato antes de tiempo con el equipo griego de Olympiacos, es por ello que tiene el pase en su poder para firmar por Boca.

¿James Rodríguez a Boca?

El seleccionado colombiano tiene opciones de jugar en el elenco donde milita Advíncula, porque según la información de Javier Hernández Bonnet en Blu Radio, las conversaciones están adelantadas.

“La historia es muy simple: se reunieron varios empresarios, uno de ellos tiene vínculos en el fútbol europeo, con intereses en el fútbol español, un hombre que maneja muy buen capital y está radicado en Argentina”, partió comentando el citado periodista.

“La propuesta era comprar los derechos del jugador, un contrato con una suma importante de dinero, que está muy cercana a la que se rumoreó le hizo Botafogo (3.2 millones de dólares). La tarea era conseguir al jugador y hacerlo jugar en un gigante de Argentina, antes de llevarlo nuevamente al fútbol de España. El grupo de empresarios pone el billete y se lo entrega a Boca Juniors”, explica.

Para finalizar, Hernández indicó que “el problema está en la comunicación con James. Me dice la fuente que no se han podido comunicar con él; incluso trataron de contactar a los tíos, pero no contestan. Si James pasa al teléfono, conversan y arreglan con el jugador. Sería un contrato a tres años. El gran esfuerzo lo hacen los empresarios, Boca no”.