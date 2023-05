El regreso al trabajo de Ricardo Gareca, tras apartarse de la selección peruana al no renovar su contrato, no ha sido el que todos esperaban, debido a que los resultados no lo han acompañado en Vélez Sarsfield.

El equipo del Tigre viene de sacarle un empate 2-2 al puntero de la Liga Argentina, River Plate, y no puede levantar cabeza en la tabla de posiciones, donde se encuentra en un triste lugar 22°, con apenas 18 puntos tras 17 partidos disputados fechas.

El ex DT de la Bicolor se refirió al duro momento que está pasando con el Fortín, y declaró que incluso ya les cuesta dormir, por los malos resultados que han conseguido desde su arribo a Liniers.

“Estamos en una etapa que necesitas pastillas para dormir. Estamos todos, ustedes, nosotros, todos estamos en Vélez en una etapa que no te permite estar tranquilo. Estoy a full, como están los muchachos, como estamos todos, los dirigentes, todos estamos a full con este tema”, dijo Gareca, señalando que quieren revertir la situación.

Vélez se encuentra apenas cuatro puntos arriba del colista del fútbol argentino, que es hoy por hoy Arsenal de Sarandí, y pese a ello cree que van a levantar cabeza en el corto plazo.

“Estoy enchufado, vivo para Vélez, lo único que me obsesiona, como a los muchachos, es salir de esta situación, volver a retomar el nivel, pero a retomarlo desde el buen juego, desde la calidad futbolística que tenemos y que podemos ejercer este protagonismo”, cerró.

El próximo partido de Vélez Sarsfield será este sábado, cuando le toque visitar a Belgrano en Córdoba por la Liga Argentina.