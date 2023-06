River Plate recibió al puntero del Grupo D, Fluminense, en el estadio Monumental. Los Millonarios se llevaron un tremendo triunfo, que los vuelve a meter en la pelea por la clasificación a octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores.

El conjunto de la banda, fueron los que más propusieron para ganar, pero eso no sucedió hasta después del descanso. El primer tanto llegó a los 49′ gracias a Lucas Beltrán y Ezequiel Barco a los 90+5′ anotaba el 2-0 final. Los brasileños no tuvieron mucha reacción y no fueron contundentes como en las fechas pasadas.

Con este resultado, los dirigidos por Martín Demichelis sumaron siete puntos, quedándose en el tercer lugar. En la última fecha del torneo internacional recibirán a The Strongest. Mientras que Fluminense continúa en la punta con 9 unidades y se medirá ante Sporting Cristal.

PREVIA RIVER PLATE VS FLUMINENSE:

Aunque todas las miradas están en lo que Sporting Cristal pueda hacer esta noche en su visita a The Strongest, el otro centro de atención será el River Plate ante Fluminense por el grupo D de la copa Libertadores desde las 7:30 pm.

Y es que, el empate del cuadro argentino ante los rimenses lo deja con la opción de buscar la clasificación, pese a estar en el último lugar de la tabla, pero claro está que el cuadro millonario depende de que los dirigidos por Tiago Nunes no sumen de a tres.

En los cuatro encuentros disputados por Copa Libertadores, River Plate solo ha ganado uno, empatado uno y perdió dos.

Por su parte, el líder del grupo, Fluminense, perdió su invicto en la competición tras caer ante The Strongest La Paz y se quedó con nueve unidades. Al ‘Flu’ le basta un empate para avanzar a la siguiente ronda.

River Plate vs. Fluminense: RESULTADO Y MARCADOR EN VIVO

¿A qué hora juega River Plate vs. Fluminense?

Consulta la guía de horarios para seguir el partido de River Plate vs. Fluminense EN VIVO por la Copa Libertadores 2023.

México: 18:30 horas

Perú: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Estados Unidos: 20:30 horas (Washington DC)

Paraguay: 20:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

River Plate vs. Fluminense: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Robert Rojas, Leandro González Pírez, Milton Casco; Rodrigo Aliendro, Nicolás de la Cruz; Nacho Fernández, Esequiel Barco; Pablo Solari y Lucas Beltrán

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel, Guga; André, Martinelli, Lima, Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias y Germán Cano.