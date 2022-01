La pandemia mundial de COVID-19 está golpeando en cualquier lugar del país. En esta oportunidad ocurrió mientras se emitía el programa deportivo de 'Radio Exitosa', donde conduce el popular periodista deportivo, Gonzalo Núñez. Quien no la pasó nada bien en vivo.

Porque mientras se daba un bloque de la emisión diaria, el polémico comentarista empezó a sentir síntomas de la enfermedad ocasionada por la variante 'ómicron'. Y empezó a sentirse mal, al punto de estornudar sin cubrirse en un principio. Para después quejarse.

Debido a que no le habían realizado la prueba de prevención para saber si era positivo al COVID-19. Él señala que tenía todos los síntomas de una persona enferma con este virus masivo. Porque le picaba la garganta desde hace un día, sentía malestar corporal, y otros detalles más.

En un momento del programa todo se salió de control y criticó en vivo a las personas encargadas de hacer los chequeos. Ya que no lo querían examinar, pues no estaba dentro de la planilla diaria. Hasta que no aguantó más y se fue del programa sin volver, tras sentirse muy mal ante una tos imparable.

Por un momento se vio preocupación en sus compañeros de mesa, quienes lo invitaron a retirarse a una zona alejada, hasta saber si el resultado final de su prueba. El programa siguió su curso, y el ex ‘Fútbol en América’ no apareció nunca más. Dejando preocupación entre sus seguidores, quienes preguntaron por su actualidad.