En las últimas semanas Olenka Zimmermann se convirtió en una nueva estrella de OnlyFans y se volvió tendencia por su popularidad en la plataforma. La conductora de TV confirmó recientemente que dejará Willax para dedicarse a la plataforma de contenidos para adultos.

La presentadora de "Crónicas de Impacto", que tiene 52 años, confirmó que el próximo 1° de octubre será la última vez que aparezca en dicho programa. Desde ese momento, según confirmó, se dedicará exclusivamente a OnlyFans.

“3 años en Willax, pero ya necesito un cambio y el OnlyFans me abrió una ventana y me ha encantado este nuevo panorama laboral. Amo modelar, pa’ eso nací, ha sido mi vida. Más la confección y venta de mis bikinis, me demandan tiempo total”, anunció la modelo que cuenta con casi 70 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Y añadió: "Así que los que quieran seguirme, ahora me encuentran en el Only y en este mi chochera Instagram. El 1/ Oct diré, hasta la próxima TV”.

+FOTOS: así es Olenka Zimmermann, la conductora que deja la TV por OnlyFans