Impacto en el deporte mundial. Este jueves se supo una triste noticia, porque el español Rafael Nadal no podrá jugar la semifinal de Wimbledon, torneo del que decidió retirarse.

El ex número 1 del mundo sufrió mucho para meterse en la fase de los cuatro mejores, porque derrotó en cinco apretados sets al estadounidense Taylor Fritz, partido que terminó jugando con evidentes problemas físicos.

Las molestias del zurdo fueron más fuertes de lo esperado, por ende este viernes no se presentará a la semifinal ante el australiano Nick Kyrgios, quien venció en cuartos al chileno Cristian Garin.

"La lesión solo podía empeorar. He tomado la decisión porque no podría ganar ningún partido así", dijo el Manacor en rueda de prensa, confirmado su baja.

"He tomado la decisión porque creo que así no puedo ganar partidos. No es que no pueda sacar bien, es también que no puedo hacer el movimiento normal para sacar", explicó sobre su problema en el abdomen.

Además, Rafael Nadal agregó que "estuve todo el día pensando qué hacer, pero no tiene sentido seguir, que la lesión cada vez es peor".

De esta forma Nick Kyrgios accedió por primera vez a una final de Grand Slam, y su rival saldrá del ganador del partido entre el serbio Novak Djokovic y el británico Cameron Norrie.