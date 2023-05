Los fanáticos del tenis están de luto, porque uno de los mejores jugadores de toda la historia empieza a decir adiós de a poco, debido a que el español Rafael Nadal anunció que tiene fecha para su retiro.

El ex número 1 del mundo dio una conferencia de prensa donde dio a conocer que se baja de Roland Garros 2023, un golpe profundo, debido a que es por lejos el mejor jugador de arcilla de todos los tiempos, y por ende, el máximo ganador en París.

“La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como esperábamos. Roland Garros se hace imposible. No voy a poder estar después de muchos años y con lo que supone esta cita para mí”, dijo de entrada el zurdo.

Además, aclaró que tiene pensado no jugar ningún partido más en la temporada 2023, porque piensa centrarse en su recuperación, la que aún no tiene fechas claras.

“No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses. Estos últimos años, aunque los resultados han sido de primer nivel, mi día a día ha sido de un nivel muy bajo. Aunque de cara al exterior quedan las victorias, a nivel del trabajo diario han sido años, después de la pandemia, han sido difíciles”, explicó.

Se retira en 2024

Pero eso no fue todo, porque Rafael Nadal dio a conocer que tiene pensando que la temporada 2024 sea la última de su vida como tenista profesional.

“Han sido años complicados aunque lo enmascaran las victorias. Hago un punto y aparte. Llegado a este punto, sin estar preparado para poder competir al nivel que necesito. Tengo que poner un punto y aparte a mi carrera deportiva. Voy a intentar regenerar mi cuerpo. No voy a poner una fecha de regreso. Cuando esté preparado, intentaré estar. La Copa Davis, a final de año, puede ser un objetivo. E intentar encarar el año que viene con garantías en el que creo que será mi último año”, complementó.

Primero se retiró Roger Federer y ahora Rafael Nadal anuncia que le quedan pocos partidos como jugadores de tenis profesional.