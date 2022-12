Con Giroud como gran ausencia: El posible once de Francia ante Argentina por la final de Qatar 2022

Este domingo 18 de diciembre en el Estadio Icónico de Lusail se enfrentarán Argentina y Francia para definir al campeón del Mundial de Qatar 2022. El encuentro entre ambas selecciones está programado para que inicie a las 10:00 am (hora peruana).

Asimismo, el cuadro francés en los últimos días ha venido trabajando con la consigna de definir a los once que saldrán al gramado de juego para afrontar esta final. El último campeón del Mundo buscará su tricampeonato y su segundo Mundial de forma consecutiva.

No obstante, el técnico Didier Deschamps se ha visto complicado, puesto que su delantero estrella Olivier Giroud se lesionó y no formó parte del once que trabajó en la última práctica de los 'Blues'. Sin embargo, algo positivo es que los jugadores que sufrieron la enfermedad del camello, ya están recuperados en su totalidad.

La prensa francesa informó que Olivier Giroud tiene una molestias en la rodilla y el entrenador Deschamps decidió arrancar con Thuram pegado a la banda y Mbappé de 9. "No hay nada decidido, pero la posibilidad de que Giroud salga de suplente está sobre la mesa", dijo el periodista Andrés Onrubia.

De esta manera, las dos dudas del estratega estaría entre la inclusión o no inclusión del futbolsta del AC Milán. Además, aún no definió si Raphael Varane arrancará como titular, ya que él fue uno de los afectados con la enfermedad. A continuación la posible alineación de Francia para la final ante Argentina.

POSIBLE XI DE FRANCIA: Hugo Lloris; Joules Koundé, (Raphael Varane o Dayot Upamecano), Ibrahima Konaté, Theo Hernández; Aurelien Tchouaméni, Adrien Rabiot. Antoine Griezmann, (Marcus Thuram u Olivier Giroud); Ousmane Dembelé y Kylian Mbappé.