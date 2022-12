El final parece estar a la vuelta de la esquina, y poco a poco se va haciendo una idea. Cristiano Ronaldo conmueve al mundo con una pluma muy sentida, fina, junto a un mensaje que podría tomarse como un hasta pronto. El delantero luso hasta este momento no había tenido opinión con respecto a la eliminación de Portugal ante Marruecos.

Así arrancó CR7, líder deportivo de su país en lo absoluto: "Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera. Afortunadamente, gané muchos títulos de dimensión internacional, incluyendo Portugal, pero poner el nombre de nuestro país en el pie más alto del mundo fue mi mayor sueño".

Confirmando su intención de hacer una historia más grande para Portugal como Selección Nacional: "Luché por ello. Luché duro por este sueño. En las 5 apariciones que anoté en Copas del Mundo a lo largo de 16 años, siempre al lado de grandes jugadores y apoyado por millones de portugueses, lo di todo. Déjalo todo en el campo. Nunca volví mi cara a la lucha y nunca renuncié a ese sueño".

Asumiendo que el dolor todavía está, y pidiendo disculpas por no hablar luego de un golpe del nivel que recibieron: "Tristemente, ayer el sueño terminó. No vale la pena reaccionar al calor. Solo quiero que todos sepan que mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha especulado, pero mi dedicación a Portugal no ha cambiado ni un momento. Siempre fui uno luchando por el objetivo de todos y nunca le daría la espalda a mis colegas y a mi país".

Como cierre de esta sentida carta, agradeció a todo su país, el cual dejó la vida en las tribunas y desde donde pudieron alentar a sus ídolos: "No hay mucho más que decir por ahora. Gracias Portugal. Gracias Qatar. El sueño fue lindo mientras duró... Ahora, se espera que el tiempo sea un buen asesor y permita que cada uno saque sus propias conclusiones". No descarta continuar, todavía no cierra las puertas a posible continuidad en el cuadro luso.