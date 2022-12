Argentina clasificó a la semifinal del Mundial de Qatar 2022 tras vencer en una agónica definición por penales a Países Bajos. No obstante, en ese compromiso hubo una pelea entre neerlandeses y miembros del combinado argentino.

A raíz de esto, la FIFA tomó cartas en el asunto y le aplicó una drástica sanción a un integrante de la selección sudamericana. El castigo impuesto lo vetó de manera definitiva de la Copa del Mundo y ya no podrá estar más con el equipo de Lionel Messi.

El miembro que fue expulsado es el popular 'Momo', quien era la voz oficial de la Albiceleste en todos los estadios dónde jugaba el equipo, por lo que este no dudó en despedirse de todos los hinchas a través de sus redes sociales.

"Desgraciadamente hoy la FIFA me comunico que no seré mas la voz del estadio cuando juega la Selección, sin muchas explicaciones me dieron a entender que parte es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos. A quienes sienten que les fallé, o quizás no sintieron que hice bien lo que me toco desde mi humilde lugar. Sinceramente trate de ser la voz de cada uno de ustedes lo mas argentino posible, sin actuarlo, sintiéndolo y expresándome como lo harían ustedes, ser uno mas como siempre", manifestó.

Pero a pesar de toda esta situación, Momo confesó que el hecho de no ser la voz oficial del cuadro argentino no le va a quitar el sueño de seguir acompañando al equipo, más aún este martes 13 de diciembre que se disputará el duelo contra Croacia por las semifinales.

"Hasta acá llego este hermoso y jodido trabajo, espero no haberlos defraudado y me verán blogueando desde cualquier lado, alentando como siempre, cantando como siempre, porque lo importante es que Argentina llegue a lo mas alto no mi roll, yo fui un eslaboncito de algo hermoso. Como digo siempre: Banquemos a los jugadores y a los que laburan todos los días para que lleguemos a lo más alto posible. El martes desde la tribuna como sea, con o sin entrada, voy a ser el mismo de siempre, uno mas. Los amo, perdón y gracias", reveló.

Argentina en el Mundial de Qatar 2022

La Albiceleste continúa su camino en el Mundial y busca su tercera estrella. Por ese motivo, este martes 13 de diciembre se medirá a Croacia con la consigna de buscar su boleto para jugar la final de la Copa del Mundo.