A pocas horas del inicio de la Copa del Mundo, sale una nueva polémica que podría afectar a los partidos. Es que los audios del VAR no serán divulgados para el público y la prensa, cuando el árbitro tenga que realizar una intervención. Una práctica contraria a lo que ha venido haciendo Conmebol en las Clasificatorias.

Esto se confirmó en una rueda de prensa realizada en Doha en la que Pierluigi Collina, presidente de la Comisión Arbitral de la FIFA:

“Las conversaciones entre los profesionales no serán públicas. Sabemos que la discusión (sobre los audios) existe. Pero, en este momento, no hay posibilidad de escuchar las conversaciones entre el árbitro y el VAR”, reafirmó Collina.

Cabe recordar que en esta Copa del Mundo, habrá presencia peruana en el arbitraje, con Kevin Ortega a la cabeza y los acompaña, Michael Orue y Jesús Sánchez.

Calendario del Mundial de Qatar 2022

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: del 20 de noviembre al 2 de diciembre.

Octavos de final: del 3 al 6 de diciembre.

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre.

Semifinales: 13 y 14 de diciembre.

Tercer / cuarto puesto: 17 de diciembre.

Final: 18 de diciembre.