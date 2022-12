Podemos decir que hemos vivido un gran cierre de fases de grupos, a comparación de lo que fue el inicio un poco lento, nos vamos con la sonrisa en el rostro. Ahora tendremos por delante los octavos de final, esos partidos únicos donde el que pisa en falso se va para casa.

Los líderes de cada zona, se estarán enfrentando a los segundos de cada grupo, y así viceversa, para demostrar si se calificó a este momento de pura suerte, o directamente existe un mérito. Todo arranca muy rápido. Hoy terminó la fase de grupos, y automáticamente veremos los octavos de final lo más pronto posible.

OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL QATAR 2022:

SÁBADO 3 DE DICIEMBRE:

Países Bajos vs. USA (10:00 AM - HORA PERUANA)

Argentina vs. Australia (2:00 PM - HORA PERUANA)

DOMINGO 4 DE DICIEMBRE:

Francia vs. Polonia (10:00 AM - HORA PERUANA)

Inglaterra vs. Senegal (2:00 PM - HORA PERUANA)

LUNES 5 DE DICIEMBRE:

Japón vs. Croacia (10:00 AM - HORA PERUANA)

Marruecos vs. España (2:00 PM - HORA PERUANA)

MARTES 6 DE DICIEMBRE:

Brasil vs. Corea del Sur (10:00 AM - HORA PERUANA)

Portugal vs. Suiza (2:00 PM - HORA PERUANA)

Los equipos que logren superar esta fase del Mundial Qatar 2022 tendrá a los mejores 8 de la competencia general. En los cuartos de final crece la expectativa, y el público si se mantuvo poco creyente de la calidad de este evento. Solo nos queda mirar con atención, disfrutar de los cracks luchando por un sueño.