La selección mexicana perdió ante Suecia, en su último amistoso con miras al mundial de Qatar 2022. Los goles fueron anotadas por Marcus Rohdén a los 54' minutos , el empate llegó por parte de Alexis Vega a los 60' y Mattias Svanberg cerró el triunfo nordico a los 84'.

Con este resultado, los aztecas no convencieron del todo en su juego y genera dudas de cómo será su participación para la Copa del Mundo que está proxima en empezar

Por su parte el amistoso se realizó en Girona(España), ambos equipos se preparán para sus futuras competiciones. Recordemos que los tri están en el mundial, mientras que los nórdicos no pudieron clasificar.

México enfrentará a Polonia por el grupo C, el martes 22 de noviembre a las 11 am (hora peruana), en su debut mundialista.

El elenco dirigido por el argentino Gerardo Tata Martino realizó su primera presentación tras haber anunciado la convocatoria definitiva para la competencia. El Tata tuvo un examen de presentación para ultimar detalles antes de su debut frente a los polacos.

PREVIA MÉXICO VS. SUECIA

En su encuentro final antes de la Copa del Mundo 2022, México se enfrentará a Suecia en un amistoso el miércoles en el Estadio Montilivi en España. La última vez que estos equipos se enfrentaron fue en la competencia FIFA del mundo anterior, cuando los suecos superaron a El Tri por el primer puesto del Grupo F gracias a una victoria por 3-0.

Mientras se preparan para un octavo viaje consecutivo a la final, México viene de una gran actuación hace una semana, derrotando a Irak 4-0, su mayor victoria desde que blanqueó a Nigeria por el mismo marcador en junio de 2021. En su encuentro anterior, Gerardo Martino vio a su equipo capitalizar sus oportunidades de gol, algo que lucharon por hacer durante la campaña de clasificación.

Con su destino en la Copa del Mundo en sus manos, los suecos se derrumbaron en el momento más inoportuno, perdiendo sus dos últimos partidos de clasificación para la UEFA en el Grupo B en noviembre pasado, después de haber estado en el primer lugar antes de esas derrotas. Suecia nunca se recuperó de una derrota por 2-0 ante Georgia en su penúltimo partido del grupo de clasificación, el equipo con el ranking más bajo que los ha derrotado en el escenario internacional, ya que los georgianos ocupaban el puesto 93 en el mundo en ese momento.

Alexis Vega, Rogelio Funes Mori, Uriel Antuna y Jesús Gallardo anotaron para México en su victoria sobre Irak, y este último anotó su primera vez para la selección nacional. Alfredo Talavera reemplazó a Guillermo Ochoa en la portería de ese amistoso y no tuvo que hacer una sola parada para lograr una portería a cero. Héctor Herrera hizo su primera aparición desde que comenzó en el empate 0-0 contra Ecuador en junio y Andrés Guardado se quedó afuera luego de convertirse en el jugador mexicano con más partidos internacionales de todos los tiempos en su partido anterior.

POSIBLES ALINEACIONES - MÉXICO VS. SUECIA:

XI MÉXICO: Ochoa; Araujo, Montes, Moreno, Gallardo; Alvarez, Romo, Chavez; Lozano, Martin, Vega.

XI SUECIA: Olsen; Andersson, Hien, Lindelof, Kurtulus; Claesson, Karlstrom, Forsberg, Elanga; Gyokeres, Isak.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL MÉXICO VS. SUECIA?

México estará jugando el Amistoso Internacional ante Suecia este miércoles 16 de noviembre a las (2:30 PM - HORA PERUANA). En el Estadio Municipal Montilivi de Girona, España.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE MÉXICO VS. SUECIA?

Argentina ESPN Argentina, ESPN Cono Sur, Star+

Bolivia ESPN Cono Sur, Star+

Brasil SporTV, Canais Globo, NOW NET e Claro

Chile ESPN Cono Sur, Star+, ESPN Chile

Colombia ESPN, Star+

Costa Rica TUDN

República Dominicana TUDN

Ecuador Star+, ESPN Cono Sur, ESPN

El Salvador TUDN, ESPN Cono Sur

Guatemala TUDN

Honduras TUDN

Internacional Bet365

Italia DAZN

México Canal 5 Televisa, Blim TV, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, TUDN En Vivo

Nicaragua TUDN

Panamá TUDN

Paraguay ESPN Cono Sur, Star+

Perú Star+, ESPN Cono Sur

España Esport3

Suecia Discovery+, C More Sweden, TV12 Sweden

Estados Unidos Univision, Univision NOW, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App

Uruguay Star+, ESPN Cono Sur

Venezuela Star+, ESPN Cono Sur, ESPN