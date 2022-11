Esta mañana se dio a conocer de manera oficial la decisión el TAS sobre el controversial caso de Byron Castillo. Para el máximo ente de la justicia deportiva, Ecuador es el principal responsable, por ende fue sancionado con -3 puntos en el inicio de la siguiente Eliminatoria.

Adicionalmente, la escuadra norteña tendrá que pagar una cantidad considerable de dinero a la FIFA, Perú y Chile. No obstante, algo que sorprendió fue el pronunciamiento de Andrés Holguín, abogado del jugador, quien se mostró molesto con la decisión del TAS.

"A mi manera, hay una falencia muy grande, porque esta sanción no la pidió nadie, como comprenderán, el pedido era que se sancione a Ecuador por haber utilizado a un jugador inhabilitado y que se le quiten los puntos de todos los partidos en que jugó. Y en lugar de resolver eso, se rechaza y se resuelve una acusación que nadie hizo",sostuvo para radio Blu.

Adicionalmente, se refirió a la posibilidad de que su representado juegue el Mundial de Qatar 2022. Andrés Olguín manifestó que no hubo sanción contra el jugador, por lo que no existiría ningún inconveniente para que sea citado a la copa del mundo.

"No sabría qué decir. El jugador no ha sido sancionado, el jugador está apto para jugar fútbol. El miedo más grande que tenía como abogado del jugador, es que mañana el TAS diga que es verdad, él no fue parte, pero sí hay un pedido contra él. Chile pidió contra Byron, pero la FIFA no abrió un expediente. No lo hizo, entonces no veo un caso que pueda afectar a Byron, él no está sancionado y puede actuar sin ningún problema", sentenció el experto en leyes.