El momento de disfrutar llegó para las selecciones que se vieron afectadas por la incursión de Ecuador en el reciente Mundial Qatar 2022, después de haber cometido una injusticia desde el lado legal. No porque no se haya sancionado, si no, porque el castigo fue leve.

Todo el rollo previo al inicio de este certamen internacional donde La Tri fue señalada como una entidad que había colaborado con una inscripción ilegal. La cual tenía como protagonista a Byron Castillo, quien nació en Colombia, según documentos, y no consiguió, de forma correcta, la nacionalidad Norteña.

La disputa mencionada se llevó hasta la instancia final del TAS, donde fueron hallados responsables del suceso. Pero tanto el jugador, como la Selección Ecuatoriana, recibieron un llamado de atención ínfimo. Dejando insatisfecho a los que estaban reclamando, como son Chile y Perú, que se unieron por una sola causa.

Hasta ahí, hemos explicado todo lo concerniente a la previa. Y una vez consumada la eliminación de Ecuador a manos de Senegal, este tipo de mensajes son hasta normales. Desde Chile, el medio de comunicación internacional, RedGol, utilizó sus redes sociales para bromear con algunos mensajes de apoyo para el cuadro de Gustavo Alfaro.

Se puede percibir, dentro de la fotografía que suben, a una pareja de ecuatorianos, los cuales apoyan con dos idiomas al combinado patrio de Gonzalo Plata. Y la bajada de RedGol en Twitter, al describir lo que pasó, quedará para la historia, como un trolleada eterna: "Si se pue… no se pudo". Firman, alegremente, nuestros hermanos chilenos. ¿Nos unimos a la broma? Todo es deportivamente.