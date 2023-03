Mundial sub-17 no se realizará en Perú, se espera la respuesta de FIFA

Hace días se venía especulando de que el Mundial sub 17 no se realizaría en nuestro país por temas del gobierno. Es que último quiere priorizar los recursos destinados para dicho evento en la reconstrucción nacional, luego de los desastres naturales ocurridos en las últimas semanas en nuestro país. Esto es según información de Ovación

Por lo que se sabe, el directorio de la Federación Peruana Fútbol se reunió en pleno y uno de los temas a tratar fue la Copa del Mundo de la categoría juvenil y los grandes problemas que han tenido desde su inicio para organizarla.

Aunque desde el año pasado se vino complicando, cuando el presidente de la República turno, Pedro Castillo, bajó de 650 millones de soles a 350 millones de soles del presupuesto que se tenía para la realización de dicho torneo internacional, porque sacó de la lista de sedes a Chiclayo por un tema netamente político.

A esto se le suma el hecho sobre los trabajos para los estadios Tacna y Piura no pudieron iniciarse, volviendo a foja cero a causa de que la Contraloría General de la República detectó irregularidades en la adjudicación de las obras y todo esto generaba que Legado, que era el encargado de la infraestructura, convocará a nuevas licitaciones para hacer las obras. Lo lamentable fue que los propios ingenieros, que estaban involucrados en este tema, aseguraban que no cumplirían con los plazos previstos y que los únicos escenarios que podrían estar listos para el Mundial eran el Estadio Nacional y el recinto de Moquegua. De todo esto, la FIFA no tenía conocimiento y se fue enterando de a pocos.

Por otro lado, lo que rebalsó la gota del vaso fue cuando las lluvias, entre otros factores climatológicos, afectaron diversas zonas de nuestro país, dañando gravemente algunas ciudades y pueblos. Haciendo que el Gobierno decidiera priorizar la reconstrucción del país antes que organizar un evento futbolístico. Es así que, tras varias idas y vueltas, finalmente se decretó que el Mundial Perú Sub 17 no iba más y ahora solo se espera el decreto de urgencia para que todo se haga de manera oficial. Incluso, en la FPF estarían esperando que sea el propio Gobierno peruano el que anuncie esta decisión, tal vez para evitar cualquier tipo de sanción, aunque igual hoy ya se lo comunicaron a Federación Internacional de Fútbol Asociación.

Cabe recordar que Perú estaba programado para ser sede de este mundial para el 2021, pero por temas de la pandemia del Covid-19, se decidió que se lleve a cabo para el 2023. Lo que tampoco ocurriría, además esta iba a ser la segunda Copa del Mundo que se iba a realizar en nuestro país, luego del 2005.