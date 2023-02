Este martes 7 de febrero se enfrentaron Al Hilal vs. Flamengo por las semifinales del Mundial de Clubes, donde el equipo asiático logró una victoria, aparte de sorprender fue muy importante para ellos. Uno de los que no pasó desapercibido fue el peruano André Carrillo, quien fue titular en el primer equipo a pesar de que se anunciaba que no llegaba por un tema de lesión.

Pero eso no fue todo, el director técnico de la escuadra araba, Ramón Díaz, dejó pasmado a varios ver al extremo nacional formando parte de la alienación principal y además en una nueva posición.

Es que el estratega argentino sacó de la zona de ataque a la Culebra y lo puso de volante, jugando de 5. Con esto nuestro compatriota tuvo un excelente rendimiento y fue muy elogiado por los periodistas Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt de la cadena televisiva DirecTV Sport.

FOTO: GETTY