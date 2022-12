Hace meses que Ricardo Gareca dejó la Blanquirroja y hasta ahora lo recuerdan con mucho cariño por lo que hizo con Perú. Aun algunos sueñan con verlo de regreso en el banquillo peruano.

El Tigre fue uno de los últimos técnicos exitosos de nuestro balompié peruano, por eso la gente lo recuerda y será así por un largo tiempo. Aunque después de su última entrevista a un medio chileno, al parecer todo ese afecto cambiaría.

Es que Gareca reveló que le gustaría trabajar en tierras mapochas "por la tranquilidad y seriedad". El estratega que se encuentra libre, tras dirigir ocho años en la Bicolor, confesó que "está abierto a escuchar todas las propuestas" para entrenar en la temporada 2023.

"A nivel de Selección nunca tuve un proyecto de Chile. Mientras estuve en Perú, traté de enfocarme siempre en ellos. Alguna vez tuve un acercamiento con un club importante de Chile. Me interesa Chile para trabajar en algún momento", dijo Gareca a DirecTV Chile.

"Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y depende lo que salga, me pondré a trabajar. Mi amigo Falcioni me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa", agregó.

Ricardo Gareca no quiso continuar al frente de la Selección Peruana, luego de su derrota ante Australia por penales en el repechaje al Mundial Qatar 2022. El DT argentino, de 64 años no aceptó la última oferta de renovación que le propuso la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Es que el titular de la FPF, Agustín Lozano, quería hacerle una reducción de su sueldo y la de su comando técnico, esto derivó que Gareca cortara todas las reuniones con Perú.