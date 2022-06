Daniel Ahmed, exjefe de la Unidad técnica de menores de la Federación Peruana de Fútbol, y ex DT de Alianza Lima, habló sobre el gran problema que atraviesa hoy en día el fútbol peruano y, también habló de lo que significó la derrota de la Selección Peruana a manos de Australia en el repechaje intercontinental.

''Los líderes que tienen la responsabilidad de llevar adelante la educación de nuestros jóvenes y que impacta en el futuro del fútbol peruano, tienen la obligación de invertir, generar desarrollo y educación, y eso ha dejado de existir'', dijo Ahmed en una entrevista para Panamericana Televisión.

''Hasta el 2018 hubieron 32 equipos de Primera y Segunda, cada uno con sus divisiones menores en cada región del país, que entrenaban de lunes a domingos y jugaban torneos nacionales. Había selecciones regionales, capacitación de entrenadores y mucha inclusión laboral para los técnicos, preparadores físicos, médicos y todo eso se anuló porque supuestamente no había dinero'. La educación no se negocia. No depende del dinero. Eso para la educación no puede dejar de existir y eso es el peor mal que está sufriendo el fútbol peruano'', agregó el extécnico 'blanquiazul'.

"Peleando una Eliminatoria que es la más difícil del mundo. Siento que el jugador responde con mucho amor propio y vergüenza el momento que vive, pero no son los responsables. Ellos han luchado y han llegado a una instancia difícil. Lamentablemente, los penales no lo permitieron'', dijo sobre los penales errados de Luis Advíncula y Alex Valera.

La Selección Peruana perdió por penales (5-4) ante Australia en el repechaje y quedó fuera del Mundial Qatar 2022. Tras ello, el contrato de Ricardo Gareca como técnico de la 'Bicolor' culminó y aún se desconoce con exactitud si el 'Tigre' decidirá quedarse un tiempo más al mando del equipo, o tomará un rumbo distinto en su carrera como técnico.