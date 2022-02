Paolo Guerrero es el futbolista más representativo e importante de los últimos tiempos en la Selección Peruana. El delantero libre en estos momentos, cuando defiende la camiseta de 'La Blanquirroja' deja todo en la cancha. Al punto de recibir ciertas agresiones imposibles de tolerar.

André Carrillo en una extensa charla con 'La Lengua' tuvo una revelación que dejó a muchos sorprendidos. En el canal de YouTube conducido por Jesús Alzamora, contó cómo le pegan estratégicamente al 'Depredador'. Con nombre y apellido, señaló al central colombiano, Yerry Mina.

"¿Qué antipático es Yerry Mina?, no", comentó el conductor del programa en redes sociales. A lo que respondió 'La Culebra' con la frase de esta noticia: "Y eso que no le has visto. Cuando juega contra Paolo Guerrero no se corta las uñas, te las clava todo el partido". Lo cual es considerable como una agresión abierta.

Acotando después que todo queda dentro del campo, y destacando que son jugadores de nivel superlativo, junto a Dávinson Sánchez: "Es pesado, pero es buen jugador. Esas 2 torres que tienen allí (central del Tottenham Hotspur) son duras. Y ambos en la Premier League".

El análisis en frío de Carrillo, sobre el partido entre Perú y Colombia, donde ganamos gracias al agónico gol de Edison Flores, va como cierre: "En Colombia nos controlaron. Yo toqué muy poco la bola. Después del partido me dijeron ‘partidazo, Carrillo’... pero en el campo me sentí aplastado. Ellos fueron mejores... igual ganamos. Era lo que necesitábamos". Bien contado André, te respetamos hasta el fin de los tiempos.