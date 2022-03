"Arriesgó su integridad", revelan el sacrifico de uno de los titulares de Perú vs. Paraguay

Era una final. Una más, y ni siquiera la última de las finales. Lo que se vivió hoy en el Estadio Nacional fue la anteúltima definición que vivirá la Selección Peruana en su objetivo de clasificar a Qatar 2022: la mira está en el repechaje que se jugará a mediados de junio y al que hoy pudimos acceder.

Eso fue para todos y, lógicamente, también para Luis Advíncula, quien fue de mayor a menor. Contagiado por todo el público. Los primeros minutos del lateral derecho levantaron al Estadio Nacional y también a sus compañeros. No obstante, con el correr de los minutos y con el objetivo de defender la ventaja, debió defender más que atacar.

El jugador de Boca Juniors había tenido un buen partido en el Estadio Centenario de Montevideo ante Uruguay el pasado jueves, hoy estuvo lejos de estar bien desde lo físico y aún así fue clave para la Blanquirroja como se pudo saber después del triunfo por 2-0.

"Hablaban de Luis Advíncula y yo quiero acotar algo: hoy Luis Advíncula ha arriesgado su integridad física. Hoy ha arriesgado sus piernas. Luis Advíncula estaba con mucho dolor de lo que pasó en Montevideo y por tal vez razón no entrenó con sus compañeros: pero él desde el arranque dijo, 'yo no me pierdo el partido por nada del mundo'", aseguró el periodista Gustavo Peralta.