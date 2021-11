Este martes, la Selección Peruana logró un triunfazo. En el marco de la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas, la Blanquiroja logró ganar en Venezuela y se metió en el quinto puesto de la la tabla. De acabar en ese lugar, los de Gareca irían al repechaje para ir a Qatar 2022. Igual, aún es muy pronto pensar en eso.

Tras esto, los comentarios positivos no tardaron en llegar. Incluso del exterior resaltaron el partido de Perú. Martín Liberman, quien había sido noticia en Perú cuando lo entrevistaron en Al Ángulo y llamó mediocre a Zambrano, resaltó el encuentro.

"Gran victoria de Perú en su visita a Venezuela. Sigue soñando con su segundo mundial consecutivo el seleccionado que comanda el tigre Gareca. Los buenos son los de siempre! Cueva, Lapadula, etc. Sostienes pelea a 4 fechas del final", escribió.

Entonces, apareció el Checho para apuntar: "Primero mataste a los jugadores peruanos de boca y ahora te quieres hacer el bueno, subiendote al carro, ya quieres chamba por acá seguro, quédate por allá mala leche y sigue metido en tu Twitter nomas".

El Colorado no se quedó callado: "No señor! Sostengo mis dichos. Los peruanos de Boca en Boca juegan de mal para regular! Jamás cambio mi postura". "De un burro no se espera otra cosa que una patada! Se nota que los intereses pueden más. Lo mío fue claro: en Argentina, Zambrano ha sido mediocre y Advincula por ahora, flojo! Aguante Perú", finalizó.