Sufriendo una aparatosa caída ante Alemania, que pudo ser peor, los integrantes de la Selección Peruana hablaron con los medios presentes en el estadio. Siendo Movistar Deportes uno de los que charló con casi todos, el periodista Pedro García tuvo una charla con el defensor Carlos Zambrano.

Hablando primero sobre un análisis general del partido en Mainz, el defensor Carlos Zambrano se animó a dar una reflexión sobre el resultado ante Alemania y más allá del marcador, el zaguero de la Selección Peruana se mostró optimista.

"Cuando se pierde hay que aprender, rescatar lo positivo, somos conscientes que Alemania fue muy superior. Es bueno que nos haya pasado esto ahora, para lavarnos la cara y saber dónde estamos parados", comentó Carlos Zambrano en charla con Movistar Deportes.

En ese sentido, el defensor también también hizo un profundo análisis de lo que mostró Perú ante Alemania. Dividiendo los momentos en dos grandes bloques: primer tiempo y segundo tiempo, Carlos Zambrano mencionó que se mejoró en el complemento.

"No nos esperábamos este partido así, en el primer tiempo Alemania fue muy superior, en el segundo creo que se mejoró un poquito, pero tenemos que trabajar mucho más si queremos hacer un buen partido el martes y de cara a las eliminatorias", destacó Carlos Zambrano.

Siendo autocrítico también con el plantel, Carlos Zambrano fue más allá de los nombres y habló en general. Recordando que varios de los elementos están en México o Estados Unidos, el defensor recordó que Alemania es otro tipo de rival y que la Selección Peruana tendrá que empezar a acostumbrarse a estos retos.

"Tenemos muchos jugadores en México, Estados Unidos, estos campos son totalmente distintos. No es poner una excusa, Alemania jugó muy bien y fue superior a nosotros", cerró Carlos Zambrano en charla con Movistar Deportes.

PERÚ VS ALEMANIA: ZAMBRANO EXPLICÓ POR QUÉ REYNOSO NO LO PUSO DESDE EL INICIO

"No arranqué por decisiones del entrenador. Yo estoy para sumar desde el lugar donde me toque estar. Siempre estaré positivo con el grupo y creo que todos mis compañeros están para jugar. Y, bueno, como te digo, son decisiones del entrenador; y así me toque entrar un minuto, no voy a poner mala cara"

"Cuando falta algo, dicen que faltó esto; y cuando meten, dicen por qué tan agresivo. Sinceramente, desde afuera, sentí que nos faltó algo de agresividad. Tenemos un gran equipo, simplemente, que nos enfrentamos a un gran rival. Esa es la realidad".

DECLARACIONES DE CARLOS ZAMBRANO