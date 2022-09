Es importante cómo se gesta todo el ambiente de una reunión en teoría secreta. Por eso, es valioso encontrar este tipo de información, la cual es revelada por un periodista deportivo reconocido. El caso Byron Castillo hoy tuvo una audiencia, donde estuvieron presentes las federaciones de Chile, Perú, y Ecuador, apareciendo últimos detalles que terminan siendo muy ricos de analizar.

El comunicador social especialista en fichajes internacionales, Cesar Luis Merlo, presentó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje que abriría un poco el detalle de esta nota informativa: "Todos los detalles de la audiencia del caso Byron Castillo en FIFA. Las posturas de Chile, Ecuador y Perú. Una discusión entre dos países. ¿Cuándo y cómo saldría el fallo?".

Lo que podemos entender de lo que menciona es primero que la reunión no tuvo a Byron Castillo como protagonista principal. Alegando su abogado que no tiene nada que hacer su representado en este acto. Después, lo principal es que recién a fin de mes como máximo se conocerá la resolución de este acto. Si no se llega a una respuesta que deje tranquila a todas las partes, podrán recurrir al TAS.

Un caso curioso, para poder sonreír después de tanta información cerrada, es que hubo una pelea entre peruanos y chilenos. Los abogados empezaron a discutir por quien ganaría, el premio que se llevarían, literalmente: "Perú no tuvo un rol tan activo en la audiencia, pero se dio algo muy particular. Entre los abogados peruanos y chilenos se pusieron a discutir sobre a quién le correspondería ir al Mundial en caso Ecuador quede desafiliado". Un acto insólito.