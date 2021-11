Catriel Ceballos, el argentino Sub 20 de padre peruano que fue convocado por Whatsapp

La Sub 20 de la Selección Peruana realizó su convocatoria, al igual que las mayores, entre los llamados a vestir la ‘blanquirroja’ se encuentra un argentino de padre peruano, Catriel Cabellos, jugador de Racing club fue llamado por el técnico Víctor Reyes para sumarse a los trabajos de la ‘bicolor’ y el diario ‘Trome’ habló con el futbolista.

“A mí me llamó el profesor Víctor por acá por WhatsApp, porque mantuvimos contacto siempre, y bueno me dio la noticia el domingo, y el mismo día le avisaron por correo al club Racing”, dijo el volante del cuadro argentino en la entrevista, después de haber sido llamado a la Selección Peruana Sub 20.

“Ahora en Racing estoy jugando para la sexta división. A veces me llaman para entrenar con la reserva. Ya estamos finalizando el torneo y mañana es el último partido de la fecha contra San Lorenzo. Además, compartimos la punta con Argentino Juniors y tenemos los mismos puntos (25) al igual que la diferencia de goles (+12)”, agregó el recién convocado a la ‘bicolor’.

Sobre su reciente convocatoria Catriel Ceballos dijo: “Es un orgullo para mí vestir la blanquirroja, es algo inexplicable, el sentimiento que le tengo y cada vez que me la pongo no tengo ganas de sacármela más. Yo nací en Buenos Aires, pero ya fui a Lima hace unos años. Además, ya jugué por la selección en la sub-15, que fuimos a un sudamericano en Paraguay en 2019, fue muy lindo, la verdad me tomó de sorpresa la primera citación a cargo del profesor Edgar Texeira”.

El juvenil reveló que está viviendo uno de sus sueños al ser llamado por Víctor Reyes a la selección: “La verdad parece de película, porque son jugadores que he visto por la televisión desde niño y poder entrenar por ahí al lado de ellos me da una alegría muy grande, y es que estaría cumpliendo un sueño que veía lejano. Aprovecho esta entrevista para decirle a los peruanos que anhelo darles muchas alegrías al Perú y podré lograr sacarlo campeón de la Copa América y jugar mundiales”, finalizó.