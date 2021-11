En conferencia de prensa, Ricardo Gareca argumentó su decisión de no llamar a Gustavo Dulanto para la Fecha FIFA de noviembre con la Selección Perú.

Dulanto afuera: Gareca reveló por qué no lo convocó a la Selección Peruana

El más pedido. De la noche a la mañana, de ser campeón de Moldavia a jugar la fase de grupos de la Champions League, Gustavo Dulanto pasó a ser uno de los defensores centrales con más seguimiento y participación en el fútbol europeo. Ser capitán del Sherrif Tiraspol, la gran revelación del gran campeonato del Viejo Continente, lo ha puesto en las primeras planas.

+ ¿Qué dijo Gareca sobre la convocatoria de Farfán?

Había sonado fuerte para la Fecha FIFA de octubre y más aún para la convocatoria de ahora para noviembre, donde la Selección Peruana enfrentará a Bolivia en Lima y a Venezuela en Caracas. No obstante, nuevamente, Dulanto no ha sido convocado para el conjunto nacional y su ausencia ha dado nuevamente que hablar.

Este viernes, Ricardo Gareca presentó la lista de convocados para los dos partidos y el capitán del Sheriff ha sido uno de los no llamados que más preguntas generó por parte de la prensa. Justamente, por él le preguntaron en la rueda de prensa que dio el seleccionador desde la sede de la Blanquirroja.

"Me pone contento el momento de Gustavo Dulanto. Por supuesto que lo estamos siguiendo y cuando lo creamos conveniente tendrá chances. Pero los muchachos que están siendo convocados vienen haciéndolo bien, con continuidad hace algunos años", aseguró el entrenador argentino.

Por último, sentenció: "No es un problema para nosotros que un jugador en especial no esté. Creo que estamos en capacidad de que cualquier otro elemento pueda actuar sin problemas en un determinado momento". El tiempo dirá si Dulanto tendrá su convocatoria para Perú, pero por ahora parece no estar en los planes.

Los 28 convocados de Gareca para la Fecha FIFA de noviembre

Para esos partidos, los elegidos son los siguiente jugadores: Gallese, Cáceda, Carvallo; Abram, Callens, Zambrano, Araujo, Ramos, Trauco, Loyola, López, Advíncula, Lora, Corzo; Tapia, Aquino, Cartagena, Yotún, Calcaterra, Gonzáles, Peña, García, Cueva, Costa; Carrillo, Farfán, Lapadula y Valera.