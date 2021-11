Christian Cueva es uno de los jugadores con más trascendencia dentro de la Selección Peruana, por no decir el mayor con esa jerarquía. Pero revisando un poco las estadísticas nos damos cuenta de que está compartiendo un dato con un crack mundial como Lionel Messi, el '10' de Argentina.

'Aladino' según comentan los amigos de 'Son Datos No Opiniones' en Twitter, está al nivel del 'mejor futbolista del mundo' para muchos en un aspecto específico. No es broma, ni una exageración de mal gusto. Es simplemente números fríos, donde quizás encontremos un poco de realidad al presente del ex Santos.

"Goles FUERA del ÁREA en Eliminatorias Conmebol 2022. 5 = Selección Peruana, 4 = Selección Boliviana y Uruguaya, 2 = Selección Argentina y Ecuatoriana, 1 = Selección Chilena, Venezolana, Paraguaya y Brasileña. 0 = Selección Colombiana". Eso en principio para entender la magnitud de lo siguiente, donde aparecen los jugadores principales.

"LIONEL MESSI (Selección Argentina) y CHRISTIAN CUEVA (Selección Peruana) registran más goles fuera del área en esta competición (2 c/u)". Una característica aprovechada al máximo por ambos combinados. Aunque más utilizada y determinada por los dirigidos por el 'Tigre' Ricardo Gareca. Bien jugado hasta el momento.