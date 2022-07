Con 33 años, Christian Ramos era uno de los jugadores fijos de Ricardo Gareca en la Selección Peruana. Gracias a su experiencia, su presencia en el vestuario y trayectoria, el defensor disputó el Mundial de Rusia 2018 y sabía que tenía que mantenerse en un alto nivel para nuevos posibles llamados, pero desafortunadamente todo cambió.

Brindando una extensa entrevista a GOLPERU, el defensor Christian Ramos habló sobre qué consecuencias está teniendo la salida de Ricardo Gareca y, también, dejó en claro que él no ha pensando en renunciar a la Selección Peruana.

“Decirte que he pensado en renunciar y todo eso, pues no es así. Y mis compañeros con los que he hablado, que son referentes, tampoco han pensado en eso. Estamos dolidos por lo que ha pasado, pero Gareca siempre dijo que la selección es primera y eso siempre va a ser así”, comentó Christian Ramos a GOLPERU.

En ese sentido, el defensor de la Selección Peruana también dejó en claro que se sorprendió mucho por la salida de Ricardo Gareca. Si bien es consciente que eso se pudo dar, lo cierto es que para el zaguero algo no cuadró y que no debió irse el ‘Tigre’ de esa forma.

“Me sorprendió mucho que no se renueve con el comando técnico, con Ricardo. Es un entrenador que le ha dado mucho a los jugadores, que cree en nosotros y siempre creyó en nosotros a pesar que las cosas no venían bien. Dio la cara por nosotros y eso no lo vamos a olvidar. Me parece que no debió ser así. Es verdad que los procesos tienen un final, pero no debió ser así. Estoy muy apenado por cómo se dieron las cosas y sé que el ‘profe’ es un profesional muy bueno, que va a encontrar equipos o selecciones, no le van a faltar, y va a triunfar de todas maneras”, comentó el zaguero peruano de 33 años.

En esa línea, el defensor de 33 años también expresó que ahora tendrá que trabajar el doble para ser llamado a la Selección Peruana y que tendrá que llenarle “los ojos” al próximo entrenador que llegue.

“Me pongo a pensar y digo ‘Gareca conmigo todo bien’, obviamente estoy un poco más grande que todos los demás. Si viene otro técnico le tengo que llenar los ojos. Sé que vienen competencias muy duras, hay centrales jóvenes y en el exterior. Uno se pone a pensar eso y no es ciego”, finalizó Christian Ramos, defensa de Alianza Lima y de la Selección Peruana.