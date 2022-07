El polémico comunicador, como siempre, se hizo notar y el ex director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol lo detuvo en seco.

Silvio Valencia una vez más se viste de payaso y protagoniza triste momento en conferencia de Juan Carlos Oblitas: "No te exasperes"

Un momento muy tenso se dio en la conferencia de prensa del ex director deportivo de la selección peruana Juan Carlos Oblitas, quien explicó su alejamiento de la institución.

El ahora ex dirigente de la FPF vivió un momento complicado ante alguien que siempre quiere figurar de cualquier forma, el comunicador Silvio Valencia, quien una vez más hizo de las suyas.

En vez de hacer una pregunta, el periodista realizó un análisis acerca de quién es el mejor estratega de la Bicolor, situación que no le gustó a Oblitas y menos al resto de los presentes, por el tono de la situación.

"La conferencia la estoy dando yo", le dejó en claro Oblitas a Valencia de entrada.

"Es tu carácter, lo entiendo, pero quiero dejarlo ahí porque vamos a entrar a un diálogo infructuoso. ¿Qué quieres que te responda si no tiene absolutamente nada que ver?", agregó el ex DT de Perú.

La situación no se quedó ahí, porque Silvio Valencia levantó la voz y quería seguir hablando, ante ya la rabia de los otros periodistas presentes en el salón.

"No te exasperes, no te pongas en ese plan. El problema, Silvio, es que estas trayendo a colación temas que no tienen nada que ver", cerró el tema Juan Carlos Oblitas.