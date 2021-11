Este viernes al medio día Ricardo Gareca brindó su conferencia de prensa típica en la previa de una fecha de eliminatorias sudamericanas. Ahí, antes que nada, brindó su lista de convocados, que tuvo como principal noticia la auencia de Santiago Ormeño y la de Gustavo Dulanto.

Obviamente, luego, después vino la ronda de preguntas y no faltaron los cuestionamientos. Si bien era casi obvio que Jefferson Farfán iba a estar, el ampay en medio de la semana generó ciertas dudas por los protocolos imcumplidos y su disciplina como profesional.

"Lo de Farfán son cuestión en las que prefiero no opinar, para una campaña política o protesta no se aplica, todo queda a criterio de cada uno, son momentos donde uno se quiere despejar, no justifico ni critico", comenzó en una respuesta que tuvo desarrollo.

"Ya la gente está cansada", señaló después también diciendo que "Jefferson está más allá de todo". Igual, dejó un mensaje para concientizar: "Los jugadores deben entender que por más que tengan el nombre que tengan no pueden hacer lo que quieran".

Así, después de mucha especulación, Ricardo Gareca descartó cualquier tipo de sanción de su parte y hasta dejó a entender una especie de justicación entendiendo el contexto complicado. Por lo visto, el DT lo apoya. Ojalá, ahora, se consigan los resultados.