El ex entrenador de la Bicolor señaló que ya no le interesa ver los partidos del equipo nacional, debido a que está enfocado en Vélez.

Uno de los mejores entrenadores en la historia de la selección peruana es Ricardo Gareca, porque el argentino fue capaz de devolver a la Bicolor a los Mundiales, y la llevó a la final de la Copa América.

El largo romance entre el cuadro nacional y el Tigre se acabó en 2022, porque tras la eliminación en el repechaje para Qatar 2022 a manos de Australia, no se le renovó el contrato, debido a que el DT no quería trabajar con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

"Si tengo que hablar de Agustín Lozano, él llegó a la presidencia como todos conocemos. A mí me contrató Oviedo, la relación con Lozano fue de respeto, de ambos lados en todo momento y cuando fue el momento de la renovación, directamente no hubo opción", explicó el argentino en Willax Deportes.

No ve a Perú

Ricardo Gareca estuvo un largo tiempo alejado de las canchas tras su partida de Perú, incluso negoció para ser el entrenador de Ecuador, pero finalmente recaló en Vélez Sarsfield, club donde ya había dirigido.

El ex delantero, además, habló de la selección peruana, y dijo que ya no ve sus partidos, porque el tiempo no se lo permite, debido a que está enfocado 100% en su trabajo en el cuadro de Argentina.

"No vi los amistosos de Perú, vi los resúmenes. Estoy muy enfocado en Vélez, traté de desligarme un poco de lo que viví tantos años en Perú, de enfocarme en el fútbol argentino, eso me lleva a estar pendiente de todo eso. Pero a Perú lo sigo algo por resúmenes", explicó.

Ricardo Gareca poco a poco se empieza a olvidar de Perú, porque ya ni ve sus partidos...