El ex entranador de las selecciones juveniles de la Blanquirroja se refirió al momento que pasa la Sub-20 en el Sudamericano que se juega en Colombia.

Juan José Oré es uno de los técnicos peruanos que ha sido exitoso en las categorías juveniles, aunque también se le puede decir que ha sido el único que logró todas estas hazañas. Es que el entrenador ha podido conseguir una clasificación al Mundial de Corea sub-17 (2007), un campeón en el sudamericano sub-15 (que se disputó en Bolivia en el 2013), y una medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud - Nanjing 2014.

FOTO: DIARIO EL BOCÓN

Por esos motivos siempre será consultado sobre la Blanquirroja de estas categorías y Jota Jota no dudó en conversar con Radio Ovación, sobre lo que está pasando actualmente con nuestro representativo patrio en Colombia.

"Una tristeza, da pena porque se podía ver que iba a pasar eso por nuestro trabajo en menores, que es muy poco. Siempre he dicho que en menores se invierte lo mínimo, a los clubes no les interesa porque ven al equipo mayor y no invierten por el equipo de menores y vienen estos problemas", comentó.

Luego señaló que este tipo de torneos es otra historia y que en Perú los jugadores jóvenes no reciben las mismas oportunidades que en otros países y que si seguimos dando más prioridad a los extranjeros, los Nuestros nunca tendrán rodaje en primera división.

"El Sudamericano es otra historia, los países se preparan bien y le dan oportunidad a los jóvenes, algo que acá no pasa porque nos estamos llenando de extranjeros, los jugadores no tienen rodaje en Primera... Estos chicos deberían estar jugando la mayoría en Primera y tener muchos partidos encima y ahí sería otra historia porque van con más rodaje, pero lamentablemente no es así”, agregó.

Además, mencionó que actualmente se viene trabajando mejor en la parte física, pero a la hora de marcar o quitar el balón a los futbolistas les cuesta mucho, debido a que la Liga 1 no es muy competitiva y que algunos clubes no trabajan en eso.

"Ahora se ha trabajado en mejoras en la parte física, a nosotros nos cuesta en el uno contra uno porque el torneo acá no es muy competitivo, algunos clubes son más que otros, pero la mayoría no trabaja como debería ser y cuando salimos a los partidos nos cuesta", aseguró.

También, J J Oré se refirió al porqué los futbolistas se acalambran durante sus encuentros y manifestó que es por un tema de nerviosismo, por la responsabilidad que tienen debido a que los amistosos son muy distintos a un Sudamericano.

"En el partido anterior muchos chicos se acalambraron, pero eso también pasa por el nerviosismo, la responsabilidad de ese momento porque una cosa es jugar amistosos y otra es el Sudamericano", consideró.

Para finalizar, el estratega peruano habló sobre el ingreso de José Guillermo Del Solar, que es el nuevo Jefe de la Unidad Técnica de menores y será el técnico de la sub 20 después de este torneo.

"No sé si será el indicado, bienvenido sea porque es peruano, Chemo mayormente ha entrenado a Primera, no tiene la experiencia de haber entrenado a menores. El trabajo de menores es bastante difícil, hay que recorrer las canchas, conocer a los jugadores, ojalá que le vaya bien", finalizó.