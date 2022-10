Gustavo Roverano explicó su renuncia a la Selección Peruana Sub 20: "No era feliz para nada"

Anunciándose este viernes 14 de octubre, el estratega Gustavo Roverano fue sacado del cargo de técnico de la Selección Peruana Sub 20. Quizá precipitando su renuncia la goleada sufrida 6-0 ante Paraguay en los Juegos Suramericanos, el exjugador habló sobre el tema en el programa de YouTube de A Presión Radio.

Mostrándose transparente y firme en sus declaraciones, Gustavo Roverano empezó el relato realizando una cronología de los hechos. Comentando que no llegó "a dedo" ni por ser amigo de Ernesto Arakaki, director de menores de la Federación Peruana de Fútbol, pues reveló que habían "amigos más cercanos postulando al cargo", sí dejó en claro que llegó por mérito tras superar todos los filtros.

“Presenté la carta de renuncia, no sé si ellos me iban a sacar, pero renuncié no por un tema de resultados, ni por falta de jugadores, nada que ver, lo que pasó en Asunción fue una excepción, creo que el equipo iba tomando forma. Esto lo venía hablando con Ernesto Arakaki hace tiempo”, comenzó con su relato Gustavo Roverano, extécnico de la Selección Peruana Sub 20.

Siguiendo con sus declaraciones, Gustavo Roverano reveló que fue él el que pidió participar en los Juegos Suramericanos. Dejando en claro que ese torneo no estaba en los planes de la Federación Peruana de Fútbol, el estratega comentó que tomó la opción pues era ideal que los seleccionados tengan más roce.

Llegando a mencionar cuál fue el motivo exacto por el que presentó su carta de renuncia. Gustavo Roverano especificó que no era feliz por cómo se estaban realizando los trabajos: “No me sentía feliz, representado, no estaba trabajando como quería y si uno no se siente feliz, no tiene sentido seguir”, detalló.

Contando que vivió tensos momentos con Ernesto Arakaki, Gustavo Roverano dejó en claro que la metodología que imponían no se ajustaba a su modelo de trabajo.

“Tuve discrepancias con Ernesto Arakaki por la metodología y la forma de juego, no me pude adaptar a las indicaciones con insistencia que le daban a mis asistentes en los partidos mientras yo dirigía. No me gusta que me impongan cosas. Pero en el tema de jugadores no tuve problemas, nadie me impuso nada, elegí a quien yo quise”, cerró en su relato al programa de YouTube A Presión Radio.

DECLARACIONES DE GUSTAVO ROVERANO