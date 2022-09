El entrenador de la selección peruana Sub 20 habló del caso del delantero de Alianza Lima, quien aún no tiene claro a qué equipo va a representar en el Sudamericano Juvenil.

Gustavo Roverano le habla fuerte a Sebastien Pineau para que se decida entre Perú y Chile: "No puedes estar yendo y viniendo"

En el verano de 2023 se juega un torneo importante para todos los equipos de la Conmebol, ya que vuelve el Sudamericano Sub 20, que entrega cupos para el Mundial de la categoría, donde Perú espera estar clasificado.

El entrenador del combinado juvenil, Gustavo Roverano, prepara a sus muchachos para que lleguen con todo al torneo que se jugará en Colombia, aunque sigue existiendo una gran duda en la Bicolor.

Uno de los fijos en la citación de Perú sería el goleador de Alianza Lima Sebastien Pineau, sin embargo el "Cavani peruano" no tiene claro que camiseta va a representar en el Juventudes de América.

El atacante también ha sido parte del proceso preparatorio en Chile, es más, estuvo en los últimos dos microciclos que encabeza el entrenador Patricio Ormazábal, por ende se piensa que va a decidir vestir de rojo.

De esta situación habló fuerte Roverano en RPP, señalando que le pidió al jugador que se decida pronto.

"En el caso de Sebastien, en el primer microciclo en marzo en Chincha, hablé bien claro con Sebastien porque él tenía que decidirse. No podía estar yendo a un lado y para el otro (Perú y Chile). No lo iba a presionar", dijo el uruguayo.

“Él tenía que jugar donde él quiera jugar, con nosotros o con Chile. Le dije: ‘Yo no te puedo prometer absolutamente nada, ningún entrenador te puede prometer nada. Yo no te puedo prometer algo que no sé si te la puedo cumplir, esto te lo vas ganando en el día a día’”, cerró.

La última palabra la tiene Sebastien Pineau, quien si decide jugar por las juveniles de Chile, aún tendrá la chance de cambiar de opinión y defender a la adulta del Perú.