Jairo Concha: "En la selección me han dicho que me pueden utilizar en varias posiciones"

Jairo Concha, actual jugador de Alianza Lima, y una de las novedades en las últimas convocatorias de Ricardo Gareca viene viviendo sus primeros momentos con la Selección Peruana, y ya sueña en grande. El volante 'blanquiazul' espera sumar sus primeros minutos en una Eliminatoria y espera hacerlo de la mejor forma para ser considerado en los convocados para el mundial de Qatar 2022, en caso la 'Blanquirroja' logre el objetivo.

"En la selección me han dicho que me pueden utilizar en varias posiciones. En Alianza Lima juego de volante interior, en los amistosos de selección me tocó de enganche y creo que puedo desenvolverme bien en ambas", declaró el jugador íntimo en el programa 'Fútbol como Cancha' de RPP Noticias.

"Ser convocado a la selección mayor es como un sueño. Uno desde pequeño siempre sueña con eso, sobre todo ahora que estamos a puertas de clasificar al Mundial. Tengo que estar feliz y vivir esta experiencia. Cuando fui como sparring a Rusia soñaba con ser parte de la selección mayor. Si esta vez clasificamos ojalá yo sea parte de la delegación", agregó el volante de Alianza Lima.

La Selección Peruana dirigida por Ricardo Gareca visitará el 24 de marzo a Uruguay en Montevideo y luego recibirá a Paraguay el 29 de marzo, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en nuestra capital. Dicho encuentro marcará el destino del 'equipo de todos' con miras a sus pretensiones de clasificarse al mundial de Qatar 2022.