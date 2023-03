El Mundial Sub-17 lamentablemente corre el riesgo de no realizarse en nuestro país, la razón no se sabe con exactitud. Sin embargo, sería triste y vergonzoso que después de que la Federación Peruana de Fútbol y FIFA haya confirmado al 100 % que se hace en nuestro país, finalmente no llegue a pasar eso.

Pero, ¿cómo se llegó a esa posibilidad? Es que ayer Joel Raffo (Presidente de Sporting Cristal), habló sobre la localía de su club para la Copa Libertadores, mencionando que es "Factible negociar jugar en el estadio Nacional", dejando en duda a más de uno. Porque hasta hace unos días se sabía que el Coloso de José Díaz iba a ser remodelado por motivos del certamen internacional; incluso se decidió qué encuentros se iban a disputar en el Monumental de la U.

Además, esta hipótesis crece más, con la información dada por el periodista Carlos Univazo, que aparte de lo mencionado a arriba, agregó que el mandamás celeste, sabe que la Copa del Mundo sub-17 no se jugaría en Perú y que esa parte no la quiso comentar.

"En Cristal, consideran que es factible negociar su localía en el Nacional para fase de grupos de Libertadores, como adelantó ayer Raffo. Y eso porque ya les llegó el dato de que el Mundial Sub 17, no se jugaría en Perú. Esa parte no la quiso comentar, pero es real", señaló el comunicador.



Finalmente, se espera que una respuesta concreta por parte de la FPF, aunque volvemos a mencionar que hace unos días, la misma La Federación Internacional de Fútbol Asociación había confirmado y respaldado este torneo en nuestras tierras y hoy se está convirtiendo en una incertidumbre.