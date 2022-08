A las 8:31 PM. del viernes 15 de julio, las redes oficiales de la Selección Peruana comunicaban lo que ya se sabía: Ricardo Gareca no era más técnico de la ‘Blanquirroja’. A través de una gráfica subida desde un iphone, se terminaba un periodo de siete años en los que hubo momentos gloriosos, incertidumbre extrema y profunda tristeza. Una vez superado el luto, la pregunta que invadió a 32 millones de peruanos no podía ser otra: ¿quién ocupará el lugar de Ricardo Gareca?

Como si se tratara de un matrimonio, la separación de Ricardo Gareca llegó junto con la perplejidad. Tuvieron que pasar 18 días para conocer al sucesor: Juan Reynoso. En esa nebulosa de dudas, cuestionamientos y expectativa, Juan Pablo Varsky, columnista de Bolavip Argentina, nos ayuda a vislumbrar lo deportivamente posible.

No teniendo una bola de cristal, pero sí una amplia trayectoria desde 1993 en la sección deportes del Grupo Clarín, Juan Pablo Varsky se detiene y responde sobre si considera un retroceso para la Selección Peruana la llegada de Reynoso por Gareca.

“Responder a esa pregunta con un sí o un no sería caer en la trampa barata de la futurología. Lo único claro es que Gareca deja la vara muy alta, no solo por la calidad de su trabajo y los resultados conseguidos, sino porque le devolvió al fútbol peruano intangibles como la confianza y eso se puede evaporar rápidamente si no existe la misma empatía entre Reynoso y los futbolistas. El fútbol es táctica y estrategia, pero también conducción de grupo, liderazgos positivos”, responde en un primer instante. Luego, continuando con la alocución, Varsky fundamenta su enunciado: “Otro foco fundamental: Perú debe entender en qué contexto fue exitoso Gareca. Lo hizo nutriéndose de un certamen doméstico débil y casi sin jugadores en el Top 5 de ligas europeas. El último par de Eliminatorias y las últimas Copa América de Perú anclan en la sorpresa, no en la lógica. Reynoso no es un paracaidista. Cosechó títulos con tres clubes peruanos diferentes y también fue campeón en México. No hablas de alguien con un palmarés vacío”, cierra la gran primera idea.

Campeonando en Perú con Coronel Bolognesi, Universitario de Deportes y FBC Melgar, Juan Reynoso también triunfo en México con Cruz Azul. Con esos galardones, y destacando por las redes de la Selección Peruana que pasó “de capitán a seleccionador”, ¿qué crees que gana Perú al volver a tener a un técnico local en la selección?

“Probablemente un margen de respaldo mayor ante un hipotético inicio negativo. Seguramente la batería de la paciencia se agotaría más rápido con un entrenador extranjero, más allá del éxito de Gareca. Otro factor sobre el cuál podría construir bases sólidas es intensificar el diálogo con los clubes, no solo para la relación entre ellos y la selección mayor, sino para trabajar sobre necesidades estructurales como las divisiones inferiores y qué tipo de objetivos en común puedan perseguir”, postula Juan Pablo Varsky.

Catalogado a veces como “polémico”, gran parte del sector de los periodistas puede tener una negativa opinión de Juan Reynoso. Entendiendo que en Perú el fútbol es uno de los temas más importantes de la sociedad, ¿cómo crees que se llevará con la siempre dura prensa peruana?

“Cuánta más atención le presta un entrenador a la prensa, menos tiempo le brinda a su esencia, la cual no es otra que trabajar para el seleccionado. Un entrenador de representativo nacional necesita maximizar la calidad de todo lo que para el “afuera” parece “tiempo muerto”. Enfrascarse en discusiones solo lo desgastará. Comenzará a competir contra la sombra de Gareca no solo en los resultados, sino en las maneras de conducirse fuera del campo”, enuncia Varsky. Llamando a la calma, el periodista continúa: “Es inevitable creer que surgirán chispazos, pero hay que tener cuidado, porque de una chispa puede surgir un incendio y el fútbol peruano estuvo entre cenizas mundialistas durante 36 años”, articula Juan Pablo Varsky, columnista de Bolavip Argentina.

"Hoy es imposible pensar en la selección pues está Ricardo y él se ha ganado estar hasta cuando él quiere, el único que puede decir sobre eso es Ricardo”, comentó hace un año Juan Reynoso, justo luego de ser campeón con Cruz Azul. Cumpliéndose sus palabras, el ‘Tigre’ fue el que decidió, de cierta forma, terminar su relación con la Selección Peruana.

Este 2 de agosto a las 3:38 PM, la cuenta en redes sociales de la ‘Blanquirroja’ confirmó el arribo de Juan Reynoso. No haciéndolo desde un iphone, pero sí por la web, la pregunta que ahora se hacen 32 millones de peruanos es: ¿cómo le irá a Juan Máximo Reynoso en la Selección Peruana?