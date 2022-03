Las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022 llegan a su fin, con duelos decisivos que definirán el destino de los cuatro clasificados al mundial de la FIFA y el cupo para el repechaje. Perú llega a esta penúltima fecha para enfrentar a Uruguay, ubicándose en la quinta posición de la tabla con 21 puntos, por lo que un triunfo significaría escalar al cuarto lugar y esperar cerrar en la última fecha una victoria ante Paraguay que clasificaría a la 'Blanquirroja'.

Cabe resaltar que la selección 'charrúa' parte como favorita para hacerse con los tres puntos, lo que le serviría para sumar su tercera victoria consecutiva y conseguir dejar atrás a la 'Bicolor' para asegurar su pase a Qatar 2022. Sin embargo, no será una contienda sencilla, si tenemos en cuenta que los dirigidos por Ricardo Gareca acumulan cuatro jornadas sin conocer la derrota y aspiran a clasificar directo al mundial.

Como la mayoría de las selecciones que buscan el pase al Mundial de Qatar 2022, Uruguay ha mostrado más irregularidad de la esperada, pero es una de las mejor colocadas para dejar sentenciada su presencia en esta recta final. Los 'charrúas' marchan en la cuarta plaza con 22 puntos, uno más que Perú y tres por encima de Chile, de ahí que sea imperativo para sus intereses hacerse con los tres puntos en este duelo.

Por su parte, la Perú hace unas jornadas atrás, era una de las selecciones que parecía descartada para clasificar a Qatar, pero su rendimiento más reciente le ha permitido posicionarse en la quinta posición y depender de sí misma para, al menos, disputar la repesca. La 'Blanquirroja' supera por dos puntos a Chile y por cuatro a Colombia, de modo que, incluso perdiendo este partido, podrían llegar a la última jornada manteniendo ese quinto escalón, aunque la intención será la de puntuar por quinta vez consecutiva.

Otro de los registros que debemos destacar tiene que ver con su rendimiento como selección visitante. Después de las dominantes Brasil y Argentina, Perú aparece como el combinado con los terceros mejores números a domicilio, ocho partidos en los que han cosechado tres triunfos, un empate y cuatro derrotas. A pesar de que no son números demasiado espectaculares, sí debemos destacar que vienen de ganar en sus dos últimas salidas, por 1-2 contra Venezuela y el 0-1 contra Colombia.

La Selección Peruana y Uruguay han disputado partidos muy duros en los últimos tiempos. Si nos remontamos a 2019, se encontraron en cuartos de final de la Copa América, donde igualaron 0-0, de modo que se tuvo que recurrir a una tanda de penales en la que Perú salió triunfante de esta llave. Ese mismo año también se cruzaron en dos partidos amistosos que se saldaron con victoria para Uruguay por 1-0 y empate a un gol, un 1-1 que también se pudo ver en el duelo de la primera vuelta de las actuales Eliminatorias.

Colombia vs. Perú: posibles alineaciones

Uruguay: Fernando Muslera; Ronald Araújo, Diego Godín, Jose María Giménez, Mathias Olivera, Facundo Pellistri, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Giorgian de Arrascaeta; Luis Suárez y Darwin Núñez.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Christian Cueva, André Carrillo y Gianluca Lapadula.

Uruguay vs. Perú: horarios del partido

• Perú – 6:30 p.m.

• Uruguay – 8:30 p.m.

• Colombia – 6:30 p.m.

• Ecuador – 6:30 p.m.

• Chile – 8:30 p.m.

• México – 5:30 p.m.

• Bolivia – 7:30 p.m.

• Venezuela – 7:30 p.m.

• Argentina – 8:30 p.m.

• España – 00:30 a.m. (25/03)

• Estados Unidos (Los Ángeles) – 4:30 p.m.

• Estados Unidos (Nueva York/Miami) – 7:30 p.m.

Uruguay vs. Perú: canales de transmisión en vivo y en directo

• Argentina – TyC Sports Play, TyC Sports 2

• Bolivia – Tigo Sports 3

• Chile – TNT Sports Go, Estadio TNT Sports, TNT Sports 2

• Colombia – Caracol Play

• Ecuador – El Canal del Fútbol (ECDF)

• México – Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

• Paraguay – GEN

• Perú – Movistar Deportes, Movistar Play, América TV

• España – Movistar+, Movistar Liga de Campeones

• Estados Unidos – Fubo Sports Network

• Uruguay – VTV