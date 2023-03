Estando en el limbo, el mediocampista Gabriel Costa parece estar desterrado de la Selección Peruana. Habiendo sido parte regularmente de las convocatorias del estratega argentino Ricardo Gareca, tal parece que Juan Reynoso no lo tiene en el radar. Ahora, una declaración demuestra que hay cero contacto con el actual comando técnico.

Brindando una extensa charla para GOLPERU, el mediocampista Gabriel Costa habló sobre Alianza Lima, la Copa Libertadores y, en un momento determinado de la entrevista, también tocó el tema de su ausencia en la Selección Peruana.

"No, no he hablado con nadie de la Selección Peruana hasta el momento, pero siempre tengo que prepararme y estar listo para cuando me toque hacerlo de la mejor manera", comentó el mediocampista Gabriel Costa para GOLPERU.

No siendo llamado en ninguna de las convocatorias de Juan Reynoso, Gabriel Costa parece no ser tomado en cuenta en la Selección Peruana. No teniendo opciones de mostrar su fútbol, que es evidente que está por encima del promedio de la Liga 1, el extremo continuó con su declaración.

“Tengo la ilusión de volver a la Selección Peruana. Es algo lindo, se viven cosas y sensaciones únicas. Es un país entero que está detrás de la selección", cerró en su declaración Gabriel Costa.

GABRIEL COSTA ENTREVISTA SOBRE LA COPA LIBERTADORES Y LA SELECCIÓN PERUANA