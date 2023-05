Boca Juniors es su casa, y los hinchas son sus fieles seguidores. Esa podría ser la descripción perfecta para el buen Luis Advíncula, quien está haciendo una carrera loable después de las críticas recibidas por su bajo rendimiento en la Argentina.

Lucho, como se le conoce para los amigos, anda tranquilo y confiado para bien luego de completar una adaptación necesaria para llenarse de confianza. Bolt por eso, es recibido con los brazos abiertos en la Selección Peruana, específicamente por Juan Reynoso.

El entrenador de La Blanquirroja, habló con Diario Depor, y le dio el cariño justo para su momento: "Lo de Lucho, su jerarquía y madurez, hoy se refleja en sus actuaciones positivas con Boca, ha tenido campeonatos. Es un jugador que a su edad (33 años) está superconcentrado. Siempre se le bromea en la selección, que él es más zurdo y más confiable que con su derecha. Ya lo demostró. Anoche hizo un gol como lo hizo (Juan José) Muñante en la Eliminatoria del 77. De repente un ángulo más hacia la derecha, pero eso demuestra que utiliza los dos perfiles".

Ahora, sobre su puesto en la cancha, el cual sorprendió a todos porque dejó la defensa, explicó: "Claro, conmigo, en Sporting Cristal, jugaba prácticamente de delantero. A mí me gustaba de media punta, para los contragolpes. Ya (Sergio) Markarián lo hizo lateral, en la selección, pero ha tenido éxito. Demuestra en los años que las distintas posiciones sean polifuncionales y superconfiables para el nuevo técnico (Jorge Almirón)".

También, explicó que en Perú puede verse en un lado diferente, para Reynoso, Advíncula es polifuncional: "Nunca será descabellado. A veces uno intenta darle más herramientas a los jugadores, viene aquel rumor urbano que uno está inventando. Lucho ha jugado ahí (extremo), y no te quita que más adelante para cerrar un partido quites a un lateral por delante. No sé, Miguel (Araujo) como lateral derecho, por delante Trauco y López, se trabaja en la interna. Siempre se trabaja para aprovechar el tiempo que después uno no puede tenerlo en cancha. Nos pone contentos no solo por Lucho, sino por varios que están alternando en otras posiciones".