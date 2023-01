Mauricio Loret de Mola está furioso y hace añicos a la selección peruana Sub 20: "Es un descalabro, no tienen talento individual"

Un triste paso por el Sudamericano Sub 20 de Colombia está teniendo la selección peruana, que ha mostrado un triste rendimiento, y luego de tres fechas ya quedó eliminada del campeonato juvenil.

El equipo que es adiestrado por Jaime Serna ha tenido un nivel lamentable en la tierra del café, porque se inclinó ante Brasil, Colombia y Paraguay respectivamente, y a falta de su partido ante Argentina, ya no tiene chances de acceder al hexagonal final.

Una vez más un equipo peruano se quedó sin Mundial Sub 20, situación que analizó el periodista Mauricio Loret de Mola, quien no tuvo piedad con la Bicolor, debido a que se fue en picada en sus redes sociales.

El reportero no se guardó nada, porque bajo su agudo punto de vista cree que es una de las selecciones peruana más malas de los últimos años.

"Es un descalabro la Selección Sub 20. Poca capacidad de respuesta. Defiende mal y ataca peor. Es fácil de controlar. Al cambiar tanto jugador, los más confundidos terminan siendo los futbolistas. No transmiten convicción. No recuerdo una selección con tan poco talento individual", comentó.

El camino de la selección peruana Sub 20 en el Sudamericano termina este miércoles, cuando se mida ante la necesita Argentina.