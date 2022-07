Hace no más de 24 horas que Juan Carlos Oblitas anunció que no seguirá más en el cargo de director deportivo de laFederación Peruana de Fútbol luego de no llegar a un acuerdo para su renovación. Es por ello que el ‘Ciego’ brindó una conferencia de prensa este viernes 22 de julio, donde dio detalles de su no continuidad y no descarta volver al cargo en la FPF.

“Me llamó (Roberto Silva) para decirme que le estaban ofreciendo mi puesto y no me causó extrañeza por las formas en que se ha manejado todo. Cuando llego a mi casa, emito el comunicado”, dijo el exdirector deportivo frente a los periodistas en la sala de prensa.

Asimismo, Oblitas señaló que aún sigue en “shock” por la salida de Ricardo Gareca de la Selección Peruana y aseguró que el 'Tigre' "no merecía irse de esta manera'" del Perúdespués de todos los logros que obtuvo al mando de la 'Blanquirroja'.

Por otro lado, en una de sus respuestas, Oblitas no descarta un regreso a la Federación Peruana de Fútbol (FPF). “Yo ya estoy ‘mayorcito’ y nunca hay que decir nunca. Los grandes logros se han dado cuando uno ha cambiado. Yo no quiero especular con esto (un posible retorno a la FPF). Solo Dios sabe lo que pasará mañana”, expresó.

El comunicado de Juan Carlos Oblitas

"El 13 de junio del presente concluyó mi contrato con la Federación Peruana de Fútbol; sin embargo, hasta la fecha he continuado ejerciendo la función de director deportivo en los distintos temas que fueron surgiendo en los últimos días, por el cariño y respeto que le tengo a la institución"

"Desde que mi situación contractual terminó, he tenido siempre la intención y predisposición de continuar en el cargo, para retomar el proyecto que se inició hace más de siete años. Lamento no haber encontrado reciprocidad por parte de la FPF en esta intención, por lo que me toca concluir con esta linda etapa de mi carrera profesional", mencionó el 'Ciego' a través de un comunicado el día de ayer (jueves).