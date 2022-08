Han pasado poco más de dos meses desde que la Selección Peruana perdió el repechaje a Qatar 2022 frente a Australia (5-4). Como se recuerda, los dirigidos por Ricardo Gareca cayeron en la tanda de penales gracias a una gran actuación de Andrew Redmayne en el arco rival. Sin embargo, habría otra razón detrás de esta dura caída, ya que según Paco Bazán, el equipo habría armado una 'peña' la noche previa al partido.

"(Ricardo Gareca) es el gran responsable de lo que pasó en Doha. El tuvo la culpa de los que fueron en ese avión. Una persona que estuvo allí me dijo: La noche antes del partido con Australia, en el lobby del hotel se armó una peña", reveló el periodista deportivo en una entrevista para el diario 'Trome'.

Cabe resaltar que de ser cierta esta polémica revelación, la Federación Peruana de Fútbol podría pronunciarse al respecto, ya que se trataría de una falta grave a la concentración del combinado patrio, y más teniendo en cuenta que Perú se jugaban su boleto al Mundial Qatar 2022.

Asimismo, el exjugador de Universitario de Deportes, contó que recibió amenazas de un seleccionado de la ‘Bicolor’. “Fue un seleccionado que no vale la pena decir su nombre. Me dijo que él había dado mucho por nuestro país y me preguntó: ¿Y tú qué haces por la patria? (Yo le respondí) Soy bombero voluntario y arriesgo mi vida, doy apoyo y gratis, sin cobrar un sol”.

¿Cuándo se jugará el partido entre México vs. Perú?

La Selección Peruana enfrentará a México este 24 de septiembre a partir de las 8:00 p.m. (hora peruana), en un amistoso internacional que se llevará a cabo en Estados Unidos, específicamente en el Estadio Rose Bowl. Este duelo significará el debut de Juan Reynoso al mando de la 'Blanquirroja', luego de que Ricardo Gareca no llegó a un acuerdo con la FPF para continuar en el banquillo nacional.