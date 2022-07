Luego de su cotejo ante Atlanta United por la MLS, el portero de la Selección Peruana Pedro Gallese se refirió a la no renovación de Ricardo Gareca

El guardameta peruano Pedro Gallese fue vital para que Orlando City empate 1-1 ante Atlanta United, en una nueva fecha de la Conferencia Este de la MLS. Atajando varias ocasiones de gol, el portero declaró sobre la salida de Ricardo Gareca de la Selección Peruana tras el final del partido.

“Estoy sorprendido con lo que pasó con el profesor y su cuerpo técnico. Han ayudado mucho a todos los jugadores en el Perú”, comentó en un primer momento el portero de Orlando City Pedro Gallese a las cámaras de Área Sports.

Continuando con su alocución, el guardameta solo tuvo palabras de agradecimiento para Ricardo Gareca y todo el comando técnico que estuvo a cargo de la Selección Peruana durante los últimos siete años: “Hemos crecido de la mano de Ricardo, además de su comando, porque siempre nos apoyó, siempre creyó en nosotros”, detalló Pedro Gallese.

En esa línea, el portero de 32 años también expresó que el trabajo de Ricardo Gareca ha sido impecable y que siempre tuvo llegada con los jugadores de la Selección Peruana: “Ha dejado un buen mensaje para nosotros, el cual hemos podido captar y debemos seguir por ese camino”, cerró Pedro Gallese.

Estas declaraciones de Pedro Gallese llegan luego que la Federación Peruana de Fútbol y Ricardo Gareca no tengan un acuerdo para la continuidad del estratega al mando de la Selección Peruana. No aceptando las condiciones de los directivos, el entrenador argentino optó por no renovar.

Pedro Gallese, capitán de la Selección Peruana gran parte del proceso de Ricardo Gareca, disputó 18 encuentros en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Qatar 2022. Teniendo un alto rendimiento en los cotejos, el guardameta fue fundamental realizando atajadas providenciales.