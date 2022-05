El volante de Celta de Vigo y de la selección analizó el partido que va a definir la presencia o no del equipo nacional en Qatar 2022.

Cada vez queda menos para el 13 de junio, el día en que Perú se juega su acceso al Mundial de Qatar 2022, con rival aún por definir, en el repechaje que se jugará en Doha.

El equipo de Ricardo Gareca se medirá ante el ganador de la repesca asiática, entre Australia y Emiratos Árabes Unidos y en el camarín de la selección quieren conocer luego a su rival.

El volante de Celta de Vigo Renato Tapia, dio a conocer la sensación del camarín peruano, porque ellos, al igual que los hinchas, quieren saber pronto con qué equipo van a jugar en Qatar.

"No son las mismas sensaciones que el Mundial pasado por muchos factores. Lo primero es que no se juega en casa, el segundo es que ya tenemos dos eliminatorias muchos de nosotros, por ahí hay muchos que tendrán su primer repechaje. Se siente distinto, con mucha tranquilidad, con otra imagen de lo que somos y creo que se toma con más paciencia", dijo el mediocapista en Movistar Deportes.

"De hecho que estamos un poquito ansiosos por saber quien es el rival, no es lo mismo preparar desde que se acabó con el partido con Paraguay que prepararlo en menos de 1 semana. Es totalmente distinto pero hemos sido capaces de acoplarnos a cualquier situación", agregó.

Además, Tapia explicó cuál es la condición física con la que llega a la selección, señalando que estará a plenitud para el partido.

"No se había dado un diagnóstico, ni yo lo sabía. Se pensó que era grave, pero fue en un entrenamiento, fue algo que pasó pero me siento muy bien, hoy corrí al 100% y vamos progresando al día a día sin exigirme, poco a poco iré mejorando. Se trató de una rotura fibrilar en el esquiotibial izquierdo, fue mínima. Ya había tenido lesiones ahí había sentido mucho más dolor que esta vez. Esta vez ya no duele", cerró.